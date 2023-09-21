В НАТО назвали невозможным принятие Украины в альянс в ближайшее время

В альянсе подтвердили вступление Украины в организацию в неопределенном будущем.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал невозможным вступление Украины в Североатлантический альянс «сегодня или завтра» вследствие активных боевых действий на территории страны. Об этом генсек заявил в рамках очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом он вновь подтвердил готовность блока пригласить в неопределенном будущем Украину стать членом блока. Перед этим необходимо обеспечить гарантии безопасности Киева по завершении украинского конфликта для поддержания суверенитета страны.

Ранее в НАТО допустили вступление Украины в альянс, если та уступит России часть территории. С таким решением выступил глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен. Подобный компромисс мог бы ускорить разрешение вопроса о членстве Украины в НАТО.

Напомним, с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит 78-я сессия Генассамблеи ООН, российскую делегацию в США возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. В рамках своего выступления дипломат предупредил о росте рисков глобального конфликта и призвал к уважению Устава ООН и норм международного права.