Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной

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Москва готова сесть за стол переговоров с Киевом, но не будет обсуждать предложения по прекращению огня. Об этом заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.

«Да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам выступления с трибуны ООН.

Ранее в своем выступлении глава российской дипломатии констатировал непонимание Западом сути украинского конфликта. По словам Лаврова, западные покровители киевского режима стремятся решить украинский вопрос на поле боя.

Говоря о «формуле мира» Владимира Зеленского Сергей Лавров отметил, что она абсолютно нереализуема и все это прекрасно понимают.