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Пленный украинец рассказал, что иностранные инструкторы весь день пили чай и какао

Михаил Аброськин
16:53 28.09.2023
Сдавшийся в плен украинец Владимир также признался, что в ВСУ мобилизуют хромых и косых, чтобы сделать их десантниками.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Еще весной зарубежная пресса писала об успешной подготовке мобилизованных в западных странах, где с ними работали зарубежные инструкторы на базах во Франции, Великобритании, Германии. Но применить весь этот опыт на деле не вышло.

«А что они учили? Они целый день сначала кофе пьют, потом чай, потом какао. Могли целый день учить 30 человек, как аппарель открыть и закрыть. Одного заводят и показывают. Нажимаешь кнопку, она открывается. Потом каждый по очереди поднимает – опускает. И проходит целый день», - признался украинский пленный Владимир.

Украинское командование бесконечно посылает отряды боевиков штурмовать передовые позиции российских войск. Задание простое: подойти поближе, окопаться поглубже, а если завяжется бой, то продержаться несколько часов до подкрепления. Звучит просто, но на деле украинские силы натыкаются на мощное противостояние, справиться с которым штурмовики не в состоянии.

«Людей бросают на убой. Если хочешь убежать, то тебя постоянно преследуют и говорят, что посадят», - сказал военнопленный Дмитрий Станиславчук.

Дмитрий Станиславчук мобилизованный, но прежде чем попасть в штурмовую группу, работал в отряде эвакуации: забирал с поля боя раненых и тела погибших. И уже тогда заподозрил, что слова командования об успехах боевиков и реальная обстановка на фронте сильно разнятся. Сомнения окончательно развеялись, когда оказался на передовой.

«Нам говорили, что там никого нет. Разведка довела, что там никого нет, вы просто заедете, окопаетесь. А мы приехали, и нас просто разбила артиллерия. За один день нас было минус девять человек. А пошло 13. Четыре человека осталось в живых. Из этих четырех трое ранены, один целый. Это просто за полчаса», - признался Дмитрий.

Дмитрий рассказал, что предоставленные ВСУ немецкие машины не ездят.

«Нам дали эти немецкие машины - она не ездят: они семидесятых годов. Немцы сбросили всю ненужную с консервации технику», - констатировал он.

Огромные потери среди контрактной армии привели к еще большим потерям среди новоприбывших. Мобилизованные, зачастую не имеющие боевого опыта, постепенно стали основной силой передовых формирований Украины. Вот что говорят сами боевики о своей 82-й бригаде, которая уже не первый месяц безуспешно пытается прорваться на Ореховском направлении.

«У нас сейчас в десант мобилизацию проводят: те кто хромой, косой, больной. Десант набирают. Это разве десантники?» - отметил Владимир.

Отсутствие значимых побед и колоссальные потери окончательно измотали многие передовые подразделения. Большинство бойцов ВСУ хотят скорейшего окончания конфликта, чтобы вернуться домой, к своим семьям.

На прошлой неделе другой пленный украинец рассказал о вранье и воровстве на всех уровнях власти своей страны. Гуманитарная помощь, предназначенная для ВСУ, продавалась в магазинах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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