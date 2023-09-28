Армия Военнослужащие ВСУ сдались в плен бойцам ВС РФ в районе Работино и Пятихатки Продолжаются безуспешные атаки украинских боевиков в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки на Запорожском направлении. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Украинские боевики продолжают безуспешные атаки позиций на Запорожском направлении специальной военной операции по позициям российской группировки войск в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки. В попытках так называемого контрнаступления враг на данном направлении потерял уже тысячи украинских военнослужащих. Понимая, что возможности боевой техники, поставляемой странами запада преувеличены, украинские боевики делают выбор сдаться в плен бойцам Вооруженных сил России чем бесследно погибнуть на поле боя. Ранее военнослужащие Воздушно-десантных войск взяли в плен 10 украинских боевиков при штурме опорного пункта. Более двадцати националистов были уничтожены ивановскими десантниками. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика