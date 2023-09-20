Пленный рассказал, как под Житомиром украли две машины гумпомощи для ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Игорь рассказал о вранье и воровстве на всех уровнях власти своей страны. Сначала мужчина был в роте охраны военкомата в Житомире, затем отправили на Купянское направление, где в итоге он и сдался в плен. По словам Игоря, в Житомир должны были доставить три машины гумпомощи для ВСУ, однако доехала только одна. Видеозапись беседы с мужчиной публикует Министерство обороны РФ.

«Очень много вранья. В тылу это видно. Когда в батальоне был, мы гуманитарку не видели. В основном в тыл волонтеры приезжают. Когда напрямую к волонтерам обращались, то они что-то привозили, а через часть гуманитарка практически не доходила, в батальон точно. Когда в Житомире были в роте охраны, три машины гумпомощи (то ли три фуры, то ли три "мерседеса") должны были приехать. А приехала одна, то есть две по дороге где-то пропали. Здесь был задействован мэр города, потому что он распоряжался. Военное положение, он распоряжается, куда девать гуманитарку», - сообщил пленный.

Как утверждает Игорь, то, что предназначено солдатам, продается в итоге на рынке и в магазинах.

«В городе видел, как сигареты продавались в магазинах. Акцизная марка стояла, но там все по-английски написано было. Они еще и дешевле стоили. Сразу понятно, что за сигареты, кто-то хорошо воспользовался гуманитаркой», - сказал он.

Накануне Минобороны показало видео с рассказом другого пленного, который сдался после «хорошего обстрела» со стороны ВС РФ. Он призвал сослуживцев выходить по рации на частоту 149.200 и вызывать «Волгу» - русские обеспечат безопасный коридор для сдачи в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.