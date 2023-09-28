Верховный суд Финляндии обязал россиянина вернуть детей матери в РФ

Финское издание отметило, что россиянин привез двух детей в Финляндию без разрешения матери.

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Верховный суд в Финляндии не разрешил россиянину составить в стране двух детей, незаконно вывезенных из Российской Федерации. Об этом пишет издание Helsingin sanomat.

В статье отмечается, что мужчина привез двух детей в Финляндию прошлой осенью без разрешения матери. Она же, в свою очередь, настаивала в суде, чтобы детей вернули в Российскую Федерацию, а отец и сами дети были против.

«Суд обязал немедленно вернуть детей», - отмечается в заявлении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления финского внешнеполитического ведомства о санкциях против Российской Федерации хамскими. Глава МИД РФ отметил, что это заявление является проявлением русофобской политики западных стран.

До этого гражданка Великобритании пыталась вывезти из России в Финляндию старинную икону, созданную более века назад. Выборгским таможенникам удалось предотвратить вывоз культурной ценности.