Верховный суд Финляндии обязал россиянина вернуть детей матери в РФ
Верховный суд в Финляндии не разрешил россиянину составить в стране двух детей, незаконно вывезенных из Российской Федерации. Об этом пишет издание Helsingin sanomat.
В статье отмечается, что мужчина привез двух детей в Финляндию прошлой осенью без разрешения матери. Она же, в свою очередь, настаивала в суде, чтобы детей вернули в Российскую Федерацию, а отец и сами дети были против.
«Суд обязал немедленно вернуть детей», - отмечается в заявлении.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления финского внешнеполитического ведомства о санкциях против Российской Федерации хамскими. Глава МИД РФ отметил, что это заявление является проявлением русофобской политики западных стран.
До этого гражданка Великобритании пыталась вывезти из России в Финляндию старинную икону, созданную более века назад. Выборгским таможенникам удалось предотвратить вывоз культурной ценности.