Британка пыталась вывезти из РФ в Финляндию старинную икону

Речь идет об иконе «Господь Вседержитель». Для ее провоза необходимо иметь при себе специальные документы.

© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Британская гражданка пыталась вывезти из России в Финляндию старинную икону, которая была создана более 100 лет. Об этом говорится в сообщении Северо-Западного таможенного управления.

Предотвратить вывоз культурной ценности удалось выборгским таможенникам. Они обнаружили икону среди личных вещей женщины, которая пыталась проехать с ней на рейсовом автобусе через пропускной пункт Брусничное в Ленобласти.

Речь идет об иконе «Господь Вседержитель». Для ее провоза через границу британка должна была иметь при себе специальные документы, однако их не оказалось.

Теперь на гражданку завели два административных дела - о недекларировании товара и несоблюдении ограничений на его вывоз.

Ранее Федеральная служба безопасности пресекла вывоз из Луганской Народной Республики на Украину православных реликвий.