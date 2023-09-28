«АвтоВАЗ» дал старт онлайн-продаж автомобилей LADA по заводской цене

Оформление сделки о приобретении автомобиля будет проходить в одном из трех дилерских центров в Тольятти.

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«АвтоВАЗ» сообщил о старте продаж машин LADA по заводской цене на официальном сайте компании. Сообщение с новостью появилось на сайте пресс-службы «АвтоВАЗа».

Как сообщила пресс-служба, на данный момент к приобретению онлайн по заводской цене доступны LADA Granta в стандартной комплектации, а также спортивная версия модели комплектации Drive Active. Обязательным условием является внесение предоплаты в размере десяти тысяч рублей и оформление кредита от АвтоФинанс Банка со ставкой от 10.5%.

«Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей. Оформление сделки и выдача нового автомобиля, приобретенного по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти», - уточнила пресс-служба.

Ранее Минпромторг предложил автопрому сделать упор на автокомпоненты вместо сварки и краски при оценке локализации. Ведомство также объявило о продлении программы льготных автокредитов.