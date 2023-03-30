Минпромторг возобновил программу льготных автокредитов

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Медработники, учителя, военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, и члены их семей смогут приобрести новые автомобили отечественного производства по программе льготного кредитования. О продлении автокредитов на льготных условиях объявил Минпромторг.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, по льготной ставке можно будет приобрести продукцию отечественного автопрома, машины, стоимость которых не превышает 2 млн рублей.

Программа предусматривает скидку на первоначальный взнос по кредиту: 20% от стоимости автомобиля по всем регионам, кроме Дальневосточного федерального округа, где скидка составит 25%. Такой же размер льготы, но не выше 625 тысяч рублей, установлен на электрокары для всех регионов страны.

Ранее Минпромторг отмечал успешность этой программы, позволившей активизировать продажи отечественных автомобилей. С января по октябрь 2022 года льготами воспользовались тысячи россиян: они приобрели 34,1 тысячи автомобилей, а объем предоставленных льгот составил порядка 7 млрд рублей.