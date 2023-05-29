Российские авто могут подорожать из-за новой системы оценки локализации автомобилей

Минпромторг предложил при оценке локализации в автопроме сделать упор на автокомпоненты вместо сварки и окраски.

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В зависимости от результатов балльной системы оценивают, является ли автомобиль российским и может ли его производитель претендовать на участие в госзакупках транспорта и программах поддержки спроса на автотехнику.

Минпромторг предложил при оценке локализации в автопроме сделать упор на автокомпоненты вместо сварки и окраски, пишет «Коммерсантъ». Если предложение министерства одобрят, сварка, окраска, штамповка и ряд уже локализованных компонентов станут давать на 1,7 тысячи баллов меньше, считают в Объединении автопроизводителей России.

В зависимости от результатов балльной системы оценивают, является ли автомобиль российским и может ли его производитель претендовать на участие в госзакупках транспорта и программах поддержки спроса на автотехнику. Высвободившиеся баллы планируют начислять за локализацию других операций и компонентов, которые сейчас в РФ не производятся.

Инициатива Минпромторга приведет к росту цен на машины Lada, пишет издание. Если новый подход одобрят, планка продолжит расти, и целевой уровень превысит даже степень локализации базовых отечественных моделей, включая Lada. Пока Минпромторг отсрочил вступление в силу новых требований.

Ранее Минпромторг возобновил программу льготных автокредитов. В программу включили отечественные машины не дороже 2 млн рублей.