Слуцкий считает движением к миру указ о прекращении существования Нагорного Карабаха

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Председатель партии ЛДПР, глава фракции ЛДПР в Государственной думе и председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий дал интервью касательно недавно подписанного указа о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).

Депутат сказал, что указ фактически закрепляет то, что и так существовало, указывая на факт непризнанности республики.

«Указом было зафиксировано то, что уже фактически существует. Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование, и данный документ закрепляет на бумаге, что с первого января 2024 такой республики больше нет», - подчеркнул Слуцкий.

Глава фракции ЛДПР также акцентировал внимание на важности дальнейших действий Азербайджана: вопрос реинтеграции региона в состав страны будут решать уже власти и Слуцкий выразил мнение, что все необходимые действия будут предприняты.

«Очень многое зависит от официального Баку. И реинтеграция этнических слоев населения, проживающих на этой территории, и вопросы безопасности, и вопросы создания на этой территории высокоэффективных и высокотехнологических проектов, которые обязательно будут созданы», - сказал Леонид Слуцкий.

Председатель Госдумы также сообщил о том, что Россия продолжит следить за ситуацией в Карабахе и взаимодействовать с представителями Азербайджана и Армении для стабилизации ситуации и достижения мира между сторонами.

«Сейчас идет медленное, но верное движение к миру. Россия, тоже не останется в стороне, не только на уровне миротворческого контингента: инструменты парламентской дипломатии в таких очень непростых ситуациях блестяще работают. Мы не собираемся упускать ситуацию из поля внимания и обсуждать с коллегами из Азербайджана и Армении. Будем работать, держась вектора мира», - рассказал Слуцкий.

Ранее глава Нагорно-Карабахской Республики подписал указ, согласно которому все государственные учреждения и организации республики должны быть распущены к первому января 2024 года. Азербайджан также сообщил, что экс-глава республики Карабаха Рубен Варданян был задержан при попытке выехать в Армению.