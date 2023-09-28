Представитель Армении предложил России двухстороннее решение по Римскому статуту

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Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян предложил России подписать юридическое соглашение, касающееся Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом он сообщил в ходе брифинга.

Согласно решению 17 марта 2023 года, Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Киракосян подчеркнул, что в Армении не идет речи о возможном аресте Путина в случае визита президента в страну, так как это «неразумно».

«Лидеры стран имеют иммунитет», - отметил представитель Армении.

Ранее стало известно о выступлении правительства Армении с законодательной инициативой о признании юрисдикции Международного уголовного суда на территории страны и ратификации Римского статута МУС. В МИД РФ высказали свою настороженность послу Армении в России Вагаршаку Арутюняну.