Al Arabia: число погибших при пожаре на свадьбе в Ираке возросло до 120

По предварительным данным, пожар в зале свадебного торжества мог быть вызван использованием фейерверков.

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Иракские власти сообщили о 120 погибших во время пожара на свадьбе в городе Эль-Хамдания провинции Найнава. Еще 200 человек пострадали.

«Согласно сообщению иракских властей, 120 человек погибли и более 200 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в свадебном зале», - сообщило издание Al Arabia.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на среду 27 сентября. По предварительным данным, пламя могло вспыхнуть после использования на праздновании фейерверков. По данным Al Arabia, пожар мог привести к обрушению частей зала, где проходило торжество.

Ранее издание сообщало о ста погибших и более 150 пострадавших.