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В Ираке погибли 30 человек из-за пожара на свадьбе

Дарина Криц
02:12 27.09.2023
Погибли 30 и еще не менее 80 пострадали во время пожара на свадебном торжестве в иракской провинции Найнава.
В Ираке погибли 30 человек из-за пожара на свадьбе
© Фото: Khalil Dawood XinHua Globallookpress
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В Ираке на свадьбе погибли не менее 30 человек. Еще 80 граждан пострадали. Причиной тому стал пожар во время торжественной церемонии в ночь со вторника на среду.

Инцидент произошел в провинции Найнава, к востоку от Мосула - административного центра провинции. Об этом сообщает RT со ссылкой на арабоязычное СМИ.

Огонь охватил зал, в котором проходила свадебная церемония. Из Багдада уже отправлены подкрепления для оказания помощи пострадавшим из-за пожара.  

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