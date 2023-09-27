В Ираке погибли 30 человек из-за пожара на свадьбе

Погибли 30 и еще не менее 80 пострадали во время пожара на свадебном торжестве в иракской провинции Найнава.

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В Ираке на свадьбе погибли не менее 30 человек. Еще 80 граждан пострадали. Причиной тому стал пожар во время торжественной церемонии в ночь со вторника на среду.

Инцидент произошел в провинции Найнава, к востоку от Мосула - административного центра провинции. Об этом сообщает RT со ссылкой на арабоязычное СМИ.

Огонь охватил зал, в котором проходила свадебная церемония. Из Багдада уже отправлены подкрепления для оказания помощи пострадавшим из-за пожара.