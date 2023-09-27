Число погибших на свадьбе в Ираке возросло до ста

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Стало известно о новых жертвах пожара на свадьбе в Ираке. По актуальной информации, число погибших уже достигло 100, а пострадавших - 150. Об этом пишет агентство INA, ссылаясь на управление здравоохранения провинции.

«По предварительным данным, зафиксировано сто случаев смерти и более 150 пострадавших в результате пожара в свадебном зале в Аль-Хамдании», - говорится в публикации.

Уточняется, что на свадьбе использовали фейерверки.

Пожар во время торжественной церемонии произошел в ночь со вторника на среду в провинции Найнава. Ранее сообщалась о 30 жертвах инцидента.