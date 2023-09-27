В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Такер Карлсон заявил, что в РФ больше уважают чувства верующих, чем на Украине

Елизавета Егорова
06:34 27.09.2023
По мнению журналиста Карлсона, в России лучше, чем на Украине, относятся к религиозным людям, так как не преследуют верующих.
Такер Карлсон заявил, что в РФ больше уважают чувства верующих, чем на Украине
© Фото: Billy Bennight The Photo Access Globallookpress
Читайте нас на:

Американский журналист Такер Карлсон сравнил религиозность России и Украины. По его мнению, РФ является более христианской страной, так как там не преследуют верующих, как это делают на Украине.

«Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?» - написал Карлсон на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), публикуя свое выступление на религиозном мероприятии.

В июле этого года украинские силовики захватили корпуса Киево-Печерской лавры. Они оцепили входы и прекратили пускать верующих. Адвокат Никита Чекман сообщил, что у силовиков не было законных оснований врываться в здания лавры.

А в середине августа злоумышленник камнем разбил защитное стекло на иконе Спасителя в храме Агапита Киево-Печерской лавры. Мужчина совершил преступление во время Божественной литургии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Морпехи ТОФ ударили по опорному пункту боевиков из САУ «Гвоздика»
21:35 В стране и мире
Спикер парламента Канады подал в отставку из-за скандала с чествованием нациста
18:24 Армия
Видео
ВС РФ ударили по складу боеприпасов ВСУ в районе Киселевки в Херсонской области
17:52 В стране и мире
УЕФА допустил до международных турниров юношеские российские сборные по футболу
15:12 В стране и мире
Херш заявил, что документы о подрыве «Северных потоков» уничтожили сразу
Популярное
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.