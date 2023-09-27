Такер Карлсон заявил, что в РФ больше уважают чувства верующих, чем на Украине

По мнению журналиста Карлсона, в России лучше, чем на Украине, относятся к религиозным людям, так как не преследуют верующих.

© Фото: Billy Bennight The Photo Access Globallookpress

Американский журналист Такер Карлсон сравнил религиозность России и Украины. По его мнению, РФ является более христианской страной, так как там не преследуют верующих, как это делают на Украине.

«Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?» - написал Карлсон на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), публикуя свое выступление на религиозном мероприятии.

В июле этого года украинские силовики захватили корпуса Киево-Печерской лавры. Они оцепили входы и прекратили пускать верующих. Адвокат Никита Чекман сообщил, что у силовиков не было законных оснований врываться в здания лавры.

А в середине августа злоумышленник камнем разбил защитное стекло на иконе Спасителя в храме Агапита Киево-Печерской лавры. Мужчина совершил преступление во время Божественной литургии.