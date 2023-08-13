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В Киево-Печерской лавре мужчина дважды ударил камнем по иконе Спасителя

Анна Назайкина
10:48 13.08.2023
Злоумышленника остановили прихожане, его передали полиции.
В Киево-Печерской лавре мужчина дважды ударил камнем по иконе Спасителя
© Фото: upc_news, Telegram
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На Украине человек с камнем атаковал икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, он успел разбить защитное стекло, говорится в Telegram-канале УПЦ. Также были опубликованы кадры с места.

Как утверждается, мужчина вошел в храм во время Божественной литургии, после чего дважды ударил камнем по иконе.

Агрессивного злоумышленники остановили прихожане, впоследствии он был передан сотрудникам правоохранительных органов. На месте работает следственно-оперативная группа.

Полицейские записали показания очевидцев произошедшего, было составлено заявление.

Ранее в РПЦ назвали насилием над совестью решение суда в Киеве, которое открывает путь к выселению из келий Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.

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