В Киево-Печерской лавре мужчина дважды ударил камнем по иконе Спасителя
Злоумышленника остановили прихожане, его передали полиции.
© Фото: upc_news, Telegram
На Украине человек с камнем атаковал икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, он успел разбить защитное стекло, говорится в Telegram-канале УПЦ. Также были опубликованы кадры с места.
Как утверждается, мужчина вошел в храм во время Божественной литургии, после чего дважды ударил камнем по иконе.
Агрессивного злоумышленники остановили прихожане, впоследствии он был передан сотрудникам правоохранительных органов. На месте работает следственно-оперативная группа.
Полицейские записали показания очевидцев произошедшего, было составлено заявление.
Ранее в РПЦ назвали насилием над совестью решение суда в Киеве, которое открывает путь к выселению из келий Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.