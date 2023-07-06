Украинские силовики захватили корпуса Киево-Печерской лавры

Силовики - полиция и спецназ в красных беретах - находятся на территории обители, оцепили вход и не пропускают верующих.

© Видео: pravoslavie.t.me © Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украинские силовики блокировали корпуса Киево-Печерской лавры. О захвате помещений канонической Украинской православной церкви сообщил адвокат Никита Чекман.

«Сообщают о захвате корпусов монастыря», - написал Чекман в Telegram.

В соцсети появились кадры фото и видеосъемки, на которых силовики - полиция и спецназ в красных беретах - находятся на территории обители, оцепили вход и не пропускают верующих. Несколько человек с иконами и напрестольным крестом просят полицию уйти из монастыря.

По информации адвоката Чекмана, представители музея-заповедника с помощью полиции сняли замки и проникли в 70-й корпус обители, не имея на это вторжение никаких законных оснований - решение суда по спору между Лаврой и музеем еще не принято.

Ранее сообщалось о договоренности Украины и ЮНЕСКО о вывозе православных святынь из Киево-Печерской Лавры с передачей ценностей в музеи Италии, Германии, Франции и Ватикана под предлогом спасения раритетов от возможных российских ракетных ударов. Эксперты называют эту «эвакуацию» разграблением Ларвы.



Напомним, что братия Киево-Печерской лавры отвергла ультиматум и отказалась подчиниться киевскому режиму, заявив о приверженности канонической Украинской православной церкви.