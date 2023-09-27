Иракские СМИ сообщили о задержании владельца сгоревшего свадебного зала

Силы безопасности Курдистана арестовали владельца зала и передали его в МВД Ирака.

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Силы безопасности Иракского Курдистана задержали Самира Сулеймана Каруме Раво Асо, владельца свадебного зала, в котором произошел пожар 27 сентября. Информацию об этом сообщило Иракское агентство новостей INA.

Ордер на арест владельца зала и еще нескольких лиц был выдан федеральным Министерством внутренних дел Ирака, после чего силы безопасности Курдистана в Эрбиле арестовали владельца заведения и передали его в МВД Ирака.

«Был сформирован следственный комитет для выяснения обстоятельств инцидента, а также формирование совместного комитета представителями разведки, гражданской обороны и полиции. Виновные понесут соответствующее наказание», - отметили в сообщении INA.

Ранее стало известно, что главной причиной возгорания стал фейерверк, запущенный в здании зала. Гуманитарная организация Красного полумесяца сообщила о 450 пострадавших от пожара, включая более чем 120 погибших.