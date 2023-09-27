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«Зал был полон людей»: как развивались события на трагической свадьбе в Ираке

Никита Черненко
19:55 27.09.2023
Свадьба в Ираке обернулась трагическим пожаром и сотнями жертв.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ismael Adnan dpa, Globallookpress
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В Ираке более ста человек погибли в пожаре на свадьбе. Ещё несколько сотен пострадавших находятся в критическом состоянии. Произошло это недалеко от Мосула, на севере страны. Причиной пожара стал фейерверк. Его использовали в закрытом помещении с нарушением техники безопасности.

«Там собирались танцевать медленный танец, а потом для танца зажгли фейерверк и всё загорелось. Зал был полон людей», - вспомнила одна из пострадавших

Те, кто мог передвигаться, добрались до больницы сами. В итоге, до отказа забитый приёмный покой и люди - умоляющие о помощи. У больницы собралось множество людей - те, кто пришел сдать кровь пострадавшим и те, кто надеется найти в больничных палатах своих близких.

«Мне позвонили и сказали, что 22 члена моей семьи получили ожоги. Итак, я приехал сюда и искал их, и как только я их нашел, их перевели в Мосул, их состояние было критическим», - рассказал родственник потерпевших.

По информации служб гражданской обороны более 100 человек погибли и около 150 получили травмы. Медики полагают, что в ближайшее время число жертв может увеличиться, так как многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Жених и невеста выжили - но они в шоковом состоянии.

От самого здания остались руины - всё выжжено. Для опознания десятков тел требуется эспертиза.

«Расследование продолжается. Известно, что причиной пожара стал запуск фейерверка внутри зала. Конечно, запуски фейерверков запрещены даже на улице, вблизи зданий, не говоря уже о запусках внутри. Это привело к возгоранию потолка, который упал на людей, находившихся в зале», - сказал командующий операцией иракской армией в провинции Ниневия Абдулла Рамадан Аттие.

Власти провинции объявили недельный траур. соболезнования властям Ирака в связи с многочисленными жертвами выразил президент России Владимир Путин.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дарии Сенниковой.

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