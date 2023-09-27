Число погибших и пострадавших на иракской свадьбе возросло до 450
Гуманитарная организация Красного месяца сообщает о 450 погибших и пострадавших в ходе иракской трагедии.
© Фото: Ismael Adnan, dpa, Globallookpress
От пожара на свадьба в Ираке погибли или пострадали уже более 450 человек, сообщила местная гуманитарная организация Красного полумесяца.
«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек», - сообщила организация на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
Напомним, что трагедия произошла в ночь на 27 августа в иракском городе Эль-Хамдания провинции Найнава. На празднике запускались фейерверки, которые, по предварительным данным, и стали причиной возгорания.
Ранее стало известно о 120 погибших и 200 пострадавших.