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Число погибших и пострадавших на иракской свадьбе возросло до 450

Елизавета Егорова
10:33 27.09.2023
Гуманитарная организация Красного месяца сообщает о 450 погибших и пострадавших в ходе иракской трагедии.
Число погибших и пострадавших на иракской свадьбе возросло до 450
© Фото: Ismael Adnan, dpa, Globallookpress
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От пожара на свадьба в Ираке погибли или пострадали уже более 450 человек, сообщила местная гуманитарная организация Красного полумесяца.

«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек», - сообщила организация на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 27 августа в иракском городе Эль-Хамдания провинции Найнава. На празднике запускались фейерверки, которые, по предварительным данным, и стали причиной возгорания.

Ранее стало известно о 120 погибших и 200 пострадавших.

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