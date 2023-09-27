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Тренер Раппопорт назвал нелепым отказ ряда стран играть в футбол с детскими сборными России

Ирина Елагина
20:00 27.09.2023
Борис Раппопорт выразил уверенность, что найдутся страны, которые согласятся играть в футбол из России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Kenta JÃ–Nsson, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Несмотря на демарш Швеции, Украины, Польши, Латвии и Англии с бойкотированием решения УЕФА о допуске детских сборных России на международные турниры найдутся страны, готовые соревноваться с российскими детьми футбол. Футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт прокомментировал «Звезде» ситуацию с отказом ряда стран признать решение УЕФА.

«В принципе этого следовало ожидать. В УЕФА некоторые подвижки появились, они хотят допустить наши юношеские, молодежные команды до участия в соревнованиях. Но то что могут возникнуть такие проблемы, я не исключал», - отметил эксперт.

Раппопорт уверен, что турниры с участием юношеских сборных России по футболу возможны и считает, что можно с помощью жеребьевки исключить выход наших спортсменов на игроков из враждебно настроенных стран.

«Нам по-прежнему надо стремиться играть. Других вариантов я не вижу. Посмотрим, не думаю, что будет 100-процентный отказ от игры с нами. Значит, будем играть с теми командами, с теми странами, которые будут согласны с нами участвовать. Возможно, должна быть жеребьевка не слепая, а чтобы не пересекались турнирные пути со странами, которые будут против. Все это, конечно, грустно, но надо все равно стремиться, чтобы наши команды участвовали в европейских соревнованиях. Это очень важно», - подчеркнул эксперт.

Раппопорт считает нелепым смешивать спорт и политику, особенно, когда речь идет о детях.

«Конечно, может оказаться, что 100 процентов стран откажутся играть с нами. Но я думаю, что этого не произойдет. Есть страны, которые по другому к этому относятся. Спорт есть спорт, политика есть политика, и причем здесь игнорировать наших ребят? Это просто нелепо. Нам все равно надо стремиться играть в соревнованиях. Пропуск таких больших турниров не есть хорошо для нас, потому что определяется определенное отставание, начинаем вариться в собственном соку. То что происходит должно закончится, надеюсь. И это была первая подвижка, шаг, который позволяет открыть дверцу для того, чтобы играть в этих соревнованиях. А то что ряд стран будут отказываться, было понятно», - сказал в заключение известный тренер.

Напомним, что накануне исполком УЕФА допустил до международных турниров юношеские российские сборные по футболу.

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