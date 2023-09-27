Шведы отказались играть против юношеских сборных России по футболу на Евро-2024

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Председатель Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Фредрик Райнфельдт сообщил изданию Expressen, что сборная страны не планирует играть против российской футбольной команды, допущенной к международным соревнованиям решением УЕФА.

Исполком УЕФА выступил с инициативой допустить до игр Евро-2024 юниорскую сборную России при условии, что она будет играть без флага, гимна, национальной символики на форме и не на территории России. Ограничения, введенные после февраля 2022 года, действуют на «взрослую» сборную России до окончания конфликта на Украине. Тем не менее несколько стран уже бойкотировали игры против российских юниоров, в том числе и Швеция.

«Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены выступать против российских команд. Это наше послание, похожее на датское и английское», - заявил Райнфельдт.

Помимо Швеции, с заявлениями об отказе играть против российской сборной выступили футбольные ассоциации Латвии, Украины, Польши и Англии.