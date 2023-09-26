УЕФА допустил до международных турниров юношеские российские сборные по футболу

Несовершеннолетние футболисты из России смогут выступать на международных турнирах, но без флага и гимна своей страны.

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Юношеские сборные России по футболу смогут принять участие в матчах на соревнованиях международного уровня. Такое решение принял Исполнительный комитет УЕФА на заседании на Кипре 26 сентября.

«Российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона»,- говорится в официальном сообщении.

Учитывая, что по некоторым турнирам уже проведена жеребьевка, исполком просил администрацию УЕФА найти техническое решение, чтобы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков) в турнирной таблице.

Свое решение исполком УЕФА объяснил стремлением показать миссию футбола как посланника мира и надежды, потому что «детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».

«Особенно прискорбно, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе», - отметили в УЕФА.

Сделанное для детских футбольных сборных исключение не дает право юным спортсменам выступать на международных турнирах под флагом и с гимном своей страны.

Напомним, что в связи с СВО российские и белорусские спортсмены попали под санкции и лишены права участия в международных соревнованиях.