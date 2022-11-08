«Настоящий путешественник»: Дроздов о Сенкевиче на открытии «Галереи звезд»

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Советский и российский ученый, профессор, телеведущий и путешественник Николай Дроздов на открытии историко-познавательного комплекса «Галерея звезд» поделился в беседе с телеканалом «Звезда» воспоминаниями о советском и российском тележурналисте Юрии Сенкевиче.

«Он настоящий путешественник. Причем серьезный. Еще до того, как он был приглашен на телевидение. Ю.А. Сенкевич сначала окончил медицинский институт. Врач, кандидат наук. А потом его кинуло куда-то, и он поехал. Я вот был в Антарктиде в январе месяце, там лето, круглый день светло, и вот мы там две недели на корабле вокруг этих островов высаживались где-то. А он отправился в годичную зимовку в Антарктиду. Еще до телевидения», - вспоминает Николай Дроздов.

Николай Дроздов рассказал, что Юрий Сенкевич свободно владел английским языком. Он мог контактировать со всеми иностранными представителями и провести зимовку в Антарктиде, где минус 60 градусов и выйти страшно на улицу, вспоминает телеведущий.

«Он людей лечил как врач, и как психолог он многих успокаивал», - добавил Дроздов.

В честь 55-летия Останкинской башни открылась «Галерея звезд». Зрителей галереи познакомят с историей российского телевидения. На открытии были заложены первые пять звезд, посвященные легендам отечественного ТВ. Каждый месяц будет открываться новая звезда.

Ранее теле- и радиоведущая Анна Шатилова на открытии историко-познавательного комплекса «Галерея звезд» рассказала «Звезде» о героях комплекса.