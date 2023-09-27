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Эксперт Татаринов рассказал, как можно пользоваться WhatsApp* на устаревших телефонах

Никита Черненко
17:35 27.09.2023
Эксперт рассказал, как пользователи приложения смогут продолжить им пользоваться после прекращения поддержки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress
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Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов рассказал, почему мессенджер Whatsapp* мог принять решение о прекращении поддержки приложения на версиях Android ниже 5.0 и IOS ниже 12, а также ответил на вопрос, как пользователи таких версий смогут продолжить пользоваться программой.

Татаринов объяснил, что подобное решение абсолютно нормально: эти версии операционных систем давно перестали поддерживать их поставщики, и продолжать выпускать обновления для них становится невыгодно.

«Скорее всего, они посчитали, что поддержка старых систем нецелесообразна. Они действительно сильно устарели, поддержка этих ОС самими поставщиками прекращена и поддерживать совместимое ПО (программное обеспечение) уже не имеет смысла: это требует затрат, ресурсов. Это разумное решение», - рассказал эксперт.

Эксперт по информационной безопасности также заверил, что окончание поддержки не означает, что приложение тут же перестанет работать: это лишь значит, что в дальнейшем обновления для месседжера на этих версиях операционных систем не будут создаваться.

«24 октября ничего не перестанет работать, они просто перестанут обновлять приложение. А вот на каких условиях это будет, продолжит ли это приложение работать с серверами WhatsApp* - это другой вопрос. Но обычно это лишь значит, что для этих версий перестанут выпускаться обновления и исправляться выявленные ошибки», - сказал Тарас Татаринов.

Эксперт поделился способом, как пользователи старых телефонов смогут использовать самую актуальную версию приложения.

«У WhatsApp* есть web-версия, которую можно будет использовать. В данном случае будет не важно, какая у пользователя версия - Android или IOS», - подчеркнул Татаринов.

Разработчики мессенджера сообщили 26 сентября, что приложение более не будет доступно для владельцев телефонов со старыми версиями систем Android и IOS. При этом в России не будет работать новая функция приложения, позволяющая создавать пользователям публичные каналы.

* Сервис принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

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