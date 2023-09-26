В стране и мире В стране и мире В стране и мире

WhatsApp* отказался от новой функции в России во избежание полной блокировки

Игнат Далакян
10:43 26.09.2023
Об этом, как сообщил депутат ГД РФ Горелкин, говорится в «одной голландской газете» со ссылкой на неназванного представителя Meta**.
WhatsApp* отказался от новой функции в России во избежание полной блокировки
© Фото: Kevin Lermer, imago-images.de, Globallookpress
Читайте нас на:

WhatsApp* (сервис принадлежит Meta**, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) отказался от новой функции каналов в Российской Федерации, которая может привести к блокировке мессенджера на территории страны. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Горелкин.

Российский депутат написал в своем Telegram-канале, что мессенджер не станет открывать для пользователей из России функционал публичных каналов. При этом Горелкин заметил, что официального подтверждения этой информации нет - об этом говорится в «одной голландской газете» со ссылкой на неназванного представителя Meta**.

«Обратите внимание, что в цитате содержится туманная оговорка "продукт не будет доступен в ближайшее время"», - пишет депутат.

Горелкин считает, что такая позиция излишне оптимистичная, поскольку в ближайшее время статус экстремистской организации с Meta** снимать никто не собирается.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что вопрос блокировки WhatsApp* и YouTube не стоит на повестке. Кроме того, российский министр ответил на вопрос об ответственности за использование VPN-сервисов.

* Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

** Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:43 В стране и мире
В Нагорном Карабахе подтвердили гибель 20 человек после взрыва на складе с топливом
09:08 В стране и мире
В Белом доме заявили, что средств на поставки Украине хватит лишь на несколько недель
08:47 В стране и мире
Украинский БПЛА сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области
07:50 В стране и мире
NYT: Финляндия осознала, что членство в НАТО это «сложно и дорого»
06:58 В стране и мире
Видео
Экипажи «Грачей» разнесли позиции боевиков на Южно-Донецком направлении
Популярное
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.