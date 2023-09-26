WhatsApp* отказался от новой функции в России во избежание полной блокировки

Об этом, как сообщил депутат ГД РФ Горелкин, говорится в «одной голландской газете» со ссылкой на неназванного представителя Meta**.

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WhatsApp* (сервис принадлежит Meta**, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) отказался от новой функции каналов в Российской Федерации, которая может привести к блокировке мессенджера на территории страны. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Горелкин.

Российский депутат написал в своем Telegram-канале, что мессенджер не станет открывать для пользователей из России функционал публичных каналов. При этом Горелкин заметил, что официального подтверждения этой информации нет - об этом говорится в «одной голландской газете» со ссылкой на неназванного представителя Meta**.

«Обратите внимание, что в цитате содержится туманная оговорка "продукт не будет доступен в ближайшее время"», - пишет депутат.

Горелкин считает, что такая позиция излишне оптимистичная, поскольку в ближайшее время статус экстремистской организации с Meta** снимать никто не собирается.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что вопрос блокировки WhatsApp* и YouTube не стоит на повестке. Кроме того, российский министр ответил на вопрос об ответственности за использование VPN-сервисов.

* Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.



** Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.