WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов

С 24 октября мессенджером WhatsApp* смогут пользоваться обладатели смартфонов с ОС Android версии 5.0 и выше и iOS 12 и выше.

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С 24 октября текущего года мессенджер WhatsApp* будет недоступен для владельцев миллионов устаревших смартфонов. В частности, мобильное устройство на базе Android должно быть версии 5.0 и выше, а на базе Apple - iOS 12 и выше.

«Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше <...> iPhone с операционной системой iOS 12 и новее», - сообщили разработчики мессенджера.

Пользователям, чьи операционные системы устарели, нужно будет либо обновить смартфоны, либо приобрести новые. Газета.ru сообщает, что в числе аутсайдеров оказались владельцы Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2, HTC One и других гаджетов.

Ранее WhatsApp* сообщил, что отказался от идеи запуска каналов на территории России, так как это может привести к блокировке мессенджера со стороны Роскомнадзора. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Горелкин.

* Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.