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Собянин утвердил обновленный состав правительства Москвы

Ирина Елагина
15:48 27.09.2023
Перемены не затронули ключевые посты в столичной мэрии, в отставку отправлены министры, курировавшие культуру и экологию.
Собянин утвердил обновленный состав правительства Москвы
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новом составе столичного правительства. Из текста документа следует, что глобальных кадровых изменений в мэрии не произошло, ротация коснулась только культурного и природоохранного блоков.

Остались на своих постах заместители градоначальника, члены президиума правительства Москвы. В команду Собянина по-прежнему входят: Петр Бирюков, заместитель по вопросам ЖКХ и благоустройства, Андрей Бочкарев, заместитель по вопросам градостроительства и Александр Горбенко, заместитель по безопасности и информационной политике. А также куратор экономического блока Владимир Ефимов, куратор транспортной сферы Максим Ликсутов, куратор социального блока Анастасия Ракова и заместитель мэра Наталья Сергунина.

Изменения затронули сферу культуры. Прежнего главу этого департамента столицы Александра Кибовского сменил Алексей Фурсин - выпускник Госуниверситета по землеустройству и академии госслужбы, руководивший департаментом предпринимательства и инновационного развития.

Кроме того, сменилось руководство в департаменте природопользования и охраны окружающей среды: известный экономист из Главного контрольного управления Юлия Урожаева назначена вместо Антона Кульбачевского.

Напомним, что указ об отставке правительства Москвы был подписан 18 сентября.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин рассказал в Telegram о детеныше панды Диндин.

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