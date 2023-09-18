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Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Елизавета Кондрикова
17:19 18.09.2023
В том числе в отставку были отправлены главы административных округов.
Собянин отправил в отставку правительство Москвы
© Фото: Егор Алеев, РИА Новости
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Вновь избранный мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отставке правительства Москвы и префектов. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте мэра столицы.

«Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Москвы», - говорится в документе.

Главы административных округов также продолжат выполнять свои функции до назначения новых на их места.

Напомним, Сергей Собянин победил на выборах мэра столицы с 76,39% голосов, в период 8-10 сентября его выбрали почти 2,5 миллиона москвичей. Со вступлением в должность сегодня на церемонии инаугурации Собянина лично поздравил президент России Владимир Путин, он отметил высокую поддержку россиян действующего мэра и его планов и инициатив на этом посту.

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