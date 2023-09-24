Собянин сообщил пол детеныша панды Диндин, родившегося месяц назад

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Удалось определить пол малыша панды, родившегося в Московском зоопарке - это самка. Об этом своем Telegram-канале написал столичный мэр Сергей Собянин.

Сегодня детенышу исполнился месяц. Как отмечается, и у панды Диндин, ставшей матерью, и у малыша прекрасное самочувствие.

«В первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала малышку, не могла спокойно поесть или поспать», - написал градоначальник.

Теперь мать относится спокойно к тому, что ее ребенка иногда забирают на необходимые процедуры - в этот момент у нее появляется время поесть бамбук и передохнуть.