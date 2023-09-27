Ученый Оленченко счел глупостью предложение Эстонии переименовать Калининград

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко объяснил, что из себя представляет идея эстонского правительства переименовать Калининград в Кенигсберг.

Ученый подчеркивает, что это не первый раз, когда страны Прибалтики стремятся переименовать что-либо: так два года назад в Литве выступили с предложением переименовать Белоруссию, поскольку там содержалось слово «Россия».

«Со стороны Прибалтики все время есть желание вмешаться в российские дела, и вмешательство это такое, какое никакой выгоды им не приносит и лишь создает трудности в двухсторонних отношениях», - сказал Владимир Оленченко.

Отвечая на вопрос о возможных причинах, побудивших эстонский парламент к выступлению с предложением о переименовании, он напомнил о выступлении главы минобороны Германии Бориса Песториуса на дискуссии федеральной академии политики безопасности, где он также оговорился по поводу Калининграда.

«До этого было публичное выступление министра обороны Германии Бориса Песториуса, где он то ли сознательно, то ли с горяча, говоря о деятельности НАТО и желании перебросить в Литву германскую бригаду, подчеркнул, что Литва граничит с Кенигсбергом», - подчеркнул ученый.

Владимир Оленченко счел идею властей Эстонии очередной попыткой испортить российско-эстонские отношения и признаком несамостоятельности.

«Такие "вбросы" не являются чем-то новым, не несут какой-то выгоды странам, которые их предлагают, и в очередной раз подчеркивают их несамостоятельность, подчеркивают их желание как-то участвовать в антироссийской риторике. Это просто глупо. Это свидетельствует о невысоком уровне политической культуры. Я так думаю, это их предложение охарактеризовано желанием заявить о себе и быть в мейнстриме», - рассказал исследователь.

С инициативой переименовать Калининград ранее уже выступала Польша, выдвинув название «Крулевец». Власти Калининграда уже прокомментировали предложение Эстонии, посоветовав в ответ подучить историю и заняться переименованием собственных городов.