В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученый Оленченко счел глупостью предложение Эстонии переименовать Калининград

Никита Черненко
13:26 27.09.2023
Исследователь рассказал, откуда могло взяться стремление Эстонии переименовать Калининград и какой смысл оно несет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Читайте нас на:

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко объяснил, что из себя представляет идея эстонского правительства переименовать Калининград в Кенигсберг.

Ученый подчеркивает, что это не первый раз, когда страны Прибалтики стремятся переименовать что-либо: так два года назад в Литве выступили с предложением переименовать Белоруссию, поскольку там содержалось слово «Россия».

«Со стороны Прибалтики все время есть желание вмешаться в российские дела, и вмешательство это такое, какое никакой выгоды им не приносит и лишь создает трудности в двухсторонних отношениях», - сказал Владимир Оленченко.

Отвечая на вопрос о возможных причинах, побудивших эстонский парламент к выступлению с предложением о переименовании, он напомнил о выступлении главы минобороны Германии Бориса Песториуса на дискуссии федеральной академии политики безопасности, где он также оговорился по поводу Калининграда.

«До этого было публичное выступление министра обороны Германии Бориса Песториуса, где он то ли сознательно, то ли с горяча, говоря о деятельности НАТО и желании перебросить в Литву германскую бригаду, подчеркнул, что Литва граничит с Кенигсбергом», - подчеркнул ученый.

Владимир Оленченко счел идею властей Эстонии очередной попыткой испортить российско-эстонские отношения и признаком несамостоятельности.

«Такие "вбросы" не являются чем-то новым, не несут какой-то выгоды странам, которые их предлагают, и в очередной раз подчеркивают их несамостоятельность, подчеркивают их желание как-то участвовать в антироссийской риторике. Это просто глупо. Это свидетельствует о невысоком уровне политической культуры. Я так думаю, это их предложение охарактеризовано желанием заявить о себе и быть в мейнстриме», - рассказал исследователь.

С инициативой переименовать Калининград ранее уже выступала Польша, выдвинув название «Крулевец». Власти Калининграда уже прокомментировали предложение Эстонии, посоветовав в ответ подучить историю и заняться переименованием собственных городов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:07 В стране и мире
На границе Азербайджана задержан экс-министр Карабаха Рубен Варданян
13:17 В стране и мире
Захарова обвинила США и Британию в координации атаки ВСУ на Севастополь
11:19 В стране и мире
Видео
Командующий ЧФ Соколов сообщил, что флот успешно и уверенно выполняет поставленные задачи
10:52 В стране и мире
Россия расширила список персональных санкций против Британии
10:49 Армия
Видео
Санавиация ВКС РФ эвакуировала 58 пострадавших после взрыва в Карабахе
Популярное
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.