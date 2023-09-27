Политолог Мухин заявил, что суд над Трампом сделает его героем нации

С каждым судебным заседанием рейтинги Дональда Трампа растут вверх, вопреки тому, что ожидали демократы, заявил политолог Мухин.

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Осуждение бывшего президента США Дональда Трампа только улучшит его электоральный потенциал и рейтинги. Такое мнение в разговоре со «Звездой» высказал политолог и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«У Трампа не были хорошие исходные данные до того, как демократы стали преследовать его в судебном порядке. От судебного заседания до судебного заседания Трамп только наращивал свой электоральный потенциал и рейтинги», - заявил Мухин.

Политолог подчеркнул, что демократы, пытаясь выбить экс-главу США из президентской кампании, только делают его героем нации.

«Осуждение Трампа сделает его героем нации, с чем можно демократов и поздравить», - сказал Мухин.

Ранее стало известно, что суд Нью-Йорка все же признал экс-президента виновным в мошенничестве. Это решение вынес судья Артур Энгорон. Первые слушания по делу Трампа пройдут четвертого марта следующего года.