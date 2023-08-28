Суд в Вашингтоне назначил на 4 марта процесс по делу Трампа

Адвокаты отмечают, что судебный процесс пройдет в разгар президентских выборов в США, в которых участвует Трамп.

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Суд в Вашингтоне определился с датой первых слушаний по делу экс-президента США Дональда Трампа. Скандальный процесс планируется начать 4 марта 2024 года. Такое решение приняла судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн.

Установленная дата судебного заседания не устроила ни сторону защиты, ни обвинения. Адвокаты Трампа просили перенести процесс на 2026-й год, а прокуратура, напротив, спешила начать дело в январе 2024 года.

«Ни та, ни другая даты неприемлемы», - приводит ТАСС слова судьи.

Сторона защиты, комментируя решение суда, отметила, что весной 2024 года будет разгар президентских выборов в США, в которых участвует Трамп, и это ограничит его права на справедливое правосудие.

Ранее сообщалось, что Трамп заработал 7,1 млн долларов на выборную кампанию за несколько часов после того как его арестовали в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия).