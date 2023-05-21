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Хиллари Клинтон назвала возможную победу Трампа «концом Украины»

Дмитрий Трунов
03:27 21.05.2023
Экс-госсекретарь, проигравшая выборы Трампу в 2016 году, назвала его «подарком для таких людей, как Си и Путин».
Хиллари Клинтон назвала возможную победу Трампа «концом Украины»
© Фото: Bob Daemmrich For The Texas Trib Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что переизбрание Дональда Трампа в 2024 году «будет означать конец демократии» в США и «конец Украины». Об этом она заявила в интервью британской газете Financial Times.

По словам Клинтон, она «не верит», что Трамп победит на следующих президентских выборах. Но она предупредила, что, если это случится, он выведет США из НАТО.

Экс-госсекретарь, проигравшая выборы Трампу в 2016 году, назвала его «подарком для таких людей, как Си и Путин».

«Он был ... настолько очарован авторитарными режимами, что был неумел в любом стратегическом подходе к Китаю. И вы знаете, он явно собирался делать все, что Путин хотел в отношении НАТО», - сказала она.

Клинтон охарактеризовала Путина как «сложного, мессианского, самовлюбленного авторитарного человека». Российский лидер верил, что если Трамп победит на президентских выборах 2020 года, он выведет США из НАТО, добавила она.

Бывший госсекретарь признала, что в 80 лет возраст Байдена является «проблемой», которую избиратели имеют «полное право учитывать». Но она считает, что любая альтернатива лучше, чем Трамп.

Дональд Трамп и Джо Байден уже объявили о своих планах выдвигаться кандидатами в президенты США в 2024 году.

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