Губернатор Флориды добавил, что США не должны давать Украине «карт-бланш», если только она не использует полученные возможности для завершения конфликта.

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Кандидат в президенты от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. По его словам, это не отвечает интересам безопасности США.

«Я не думаю, что членство [Киева] в НАТО отвечает нашим интересам. Все, что это нам даст, - это добавит нам обязательств. А если вы добавляете нам обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?» - сказал Десантис в подкасте The Glenn Beck Program.

Десантис также сказал, что США должны давать Украине «карт-бланш», если только она не использует полученные возможности для завершения конфликта.

Ранее лидер правящей фракции в парламента Венгрии заявил, что депутаты вряд ли проголосует на осенней сессии за одобрение шведской заявки в НАТО. Отношения двух стран ухудшились из-за учебного фильм с критикой состояния венгерской демократии, который начали показывать шведских школах.