В стране и мире Командующий ЧФ Соколов рассказал о награждении 810-й бригады морской пехоты орденом Ушакова Виктория Косогляденко Также Виктор Соколов сообщил, что флот успешно и уверенно выполняет поставленные задачи. © Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов рассказал «Звезде», что 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты награждена орденом Ушакова. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. «Указом президента наша 810-я бригада морской пехоты теперь удостоена не только орденов Жукова и Гвардейского, но еще и ордена Ушакова. Это, наверное, первое в истории военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова», - подчеркнул Соколов. Командующий ЧФ сообщил нашему телеканалу, что Черноморский флот уверенно и успешно выполняет поставленные задачи, а о подвигах морпехов рассказывают по телевидению. Накануне, 26 сентября, Виктор Соколов принимал участие в заседании коллегии российского оборонного ведомства. На заседании со вступительным словом выступал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика