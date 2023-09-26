Командующий ЧФ Виктор Соколов принял участие в заседании коллегии Минобороны России
Ранее украинские паблики утверждали, что офицер якобы погиб при ударе по штабу в Севастополе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов принял участие в заседании коллегии Министерства обороны России.
Ранее украинские паблики утверждали, что офицер якобы погиб при ударе по штабу в Севастополе.
Министерство обороны России 22 сентября сообщало, что в результате ракетной атаки киевского режима по зданию штаба ЧФ в Севастополе один военнослужащий пропал без вести.
На заседании коллегии Министерства обороны России со вступительным словом выступил Сергей Шойгу. В частности, глава российского оборонного ведомства рассказал, что Вооруженные силы России значительно расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.