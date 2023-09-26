Командующий ЧФ Виктор Соколов принял участие в заседании коллегии Минобороны России

Ранее украинские паблики утверждали, что офицер якобы погиб при ударе по штабу в Севастополе.

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Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов принял участие в заседании коллегии Министерства обороны России.

Ранее украинские паблики утверждали, что офицер якобы погиб при ударе по штабу в Севастополе.

Министерство обороны России 22 сентября сообщало, что в результате ракетной атаки киевского режима по зданию штаба ЧФ в Севастополе один военнослужащий пропал без вести.

На заседании коллегии Министерства обороны России со вступительным словом выступил Сергей Шойгу. В частности, глава российского оборонного ведомства рассказал, что Вооруженные силы России значительно расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.