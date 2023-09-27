Командующий ЧФ Соколов сообщил, что флот успешно и уверенно выполняет поставленные задачи
Командующий Черноморским флотом рассказал, что подвиги морских пехотинцев не сходят с экранов центрального телевидения.
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Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов рассказал нашему телеканалу, что ЧФ успешно выполняет задачи, поставленные командованием.
«Черноморский флот уверенно и успешно выполняет задачи, которые перед ним поставило командование. С экранов центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев», - заявил Соколов в Доме офицеров на награждении командованием флота футбольной команды ЧФ «Черноморец».