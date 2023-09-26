Украинский БПЛА сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области

Украинский БПЛА сбросил взрывчатку на электроподстанцию села Снагость, чем обесточил семь населенных пунктов Курской области.

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Украинский дрон утром 26 сентября атаковал территорию Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. БПЛА сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Кореневского района, чем обесточил семь населенных пунктов.

«Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено 7 населенных пунктов», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, пострадавших нет. Вскоре начнутся работы во восстановлению электроснабжения.

Этим же утром Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника противника над Курской областью. Террористическую атаку киевского режима удалось предотвратить в 5:30 по московскому времени.

Днем ранее Старовойт сообщил, что украинские дроны повредили несколько частных домов и выбили стекло в одной многоэтажке Центрального округа Курска. Никто не пострадал.