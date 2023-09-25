Старовойт сообщил, что украинские БПЛА повредили несколько домов в Курске

Украинские БПЛА повредили несколько частных домов в Курской области, также в одном многоквартирном доме были выбиты стекла.

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После атаки вражеских дронов Курска в Центральном округе города были повреждены несколько частных и один многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор региона добавил, что один БПЛА упал в Курском районе. При падении он повредил стекла частного дома. В ходе обоих происшествий пострадавших не было.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского дрона над Курской областью. Теракт киевского режима был предотвращен 24 сентября примерно в 20.30 по московскому времени.

Также в этот день в деревне Елизаветовка Глушковского района упали сразу шесть украинских беспилотников, сообщил Старовойт. Удары пришлись по комплексу КРС и машинно-тракторному двору одного из сельскохозяйственных предприятий. Пострадавших и разрушений нет.