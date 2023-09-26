Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории РФ была пресечена около 5:30 по московскому времени.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В российском оборонном ведомстве отметили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на российской территории была пресечена около 05:30 по московскому времени. Минобороны также уточнило, что противник использовал БПЛА самолетного типа.

Ранее МО РФ сообщало об уничтожении украинских беспилотников над Белгородской областью и Черным морем. Три вражеских БПЛА были перехвачены около 13:00 по московскому времени 25 сентября.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что беспилотники противника, совершившие атаку по Центральному округу Курска, повредили несколько домов. Глава региона отметил, что пострадавших при происшествии не было.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.