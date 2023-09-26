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Диппредство РФ назвало «позорным примером» чествование в парламенте Канады 98-летнего нациста

Марина Крижановская
04:08 26.09.2023
Российские дипломаты заявили, что премьер-министр Канады продемонстрировал, кого восхваляет он «и его либеральная команда», отказавшись извиняться за инцидент с ветераном дивизии СС «Галичина» в парламенте страны.
Диппредство РФ назвало «позорным примером» чествование в парламенте Канады 98-летнего нациста
© Фото: ТРК «Звезда»
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Факт чествования украинского пособника нацистов в канадском парламенте посольство России назвало позорным примером. Российские дипломаты заявили, что это фактически доказательство, кого чтит премьер-министр Канады. Как сообщает РИА Новости, в посольстве делают такой вывод на основании отказа Джастина Трюдо приносить извинения.

«Еще одним позорным примером является история с приглашением и чествованием овациями в парламенте Канады украинского приспешника нацистов Ярослава Хунки. Фактически это доказательство того, кого восхваляет господин Трюдо и его либеральная команда. Поскольку премьер-министр отказывается извиняться, это единственный вывод», - цитирует агентство посольство РФ в Канаде

Также дипломаты обратились к канадцам, призвав их задуматься, «кого прославляют их лидеры и какую хунту они поддерживают на Украине». При этом в диппредстве России заверили, что «героизм канадских сыновей и дочерей, которые бок о бок с нами сражались за освобождение мира от нацистской чумы» навсегда в памяти россиян.

Воевавший в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии «Галичина» войск СС 98-летний ветеран Ярослав Хунка был радушно принят в законодательном органе Канады. После этого премьер Трюдо заявил, что ни он, ни Владимир Зеленский не знали о приглашении Хунки.

Затем посол России в Канаде Олег Степанов сказал, что посольство потребует от руководства страны пребывания разъяснений, почему в парламент был приглашен данный человек. Произошедшее посол Степанов назвал не ошибкой, а следствием политики безнаказанности.

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