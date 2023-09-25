Посол Степанов: РФ потребует у Канады разъяснений о чествовании ветерана дивизии СС «Галичина»

Диппредство РФ потребует от правительства Канады объясниться, почему в законодательный орган страны был приглашен украинский ветеран дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка.

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Российские дипломаты потребуют от руководства Канады разъяснений, почему в парламент был приглашен ветеран дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов, слова которого приводит РИА Новости. Престарелого ветерана пригласили в законодательный орган Канады и оказали ему почести.

«Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады», - сообщает агентство.

В канадский МИД и офис премьер-министра будут направлены ноты. Случившееся посол Степанов назвал не ошибкой, а следствием политики безнаказанности.

Немногим ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что ни его офис, ни делегация Владимира Зеленского не знали о приглашении ветерана дивизии СС «Галичина». За произошедший инцидент извинился спикер палаты общин Энтони Рота.

В парламенте Канады 98-летний Ярослав Хунка был представлен «как борец за украинскую независимость против русских» во время Второй мировой войны.