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Трюдо прокомментировал появление в парламенте ветерана дивизии СС «Галичина»

Марина Крижановская
03:28 25.09.2023
Канадский премьер заявил, что не знал о приглашении в парламент 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина».
Трюдо прокомментировал появление в парламенте ветерана дивизии СС «Галичина»
© Фото: Sean Kilpatrick Keystone Press Agency Global Look Press
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением, что не знал о приглашении ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку в парламент.

Он сообщил, что делегация Владимира Зеленского также не знала о планах оказывать почести 98-летнему украинскому ветерану в канадском парламенте. Трюдо отреагировал на извинения спикера палаты общин Энтони Рота, сказав, что тот поступил правильно.

«Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании», - приводит слова Трюдо РИА Новости.

Ветеран Хунка оказался экс-участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Ее формировали из украинских националистов. В годы Второй мировой войны они совершали преступления против Красной армии, а также совершали особо жестокие преступления в отношении белорусов, евреев, поляков и словаков. Под аплодисменты в парламенте Канады Хунка был представлен как «борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Ранее символика 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» на Украине не была признана как нацистская. Тогда Верховный суд подтвердил право Украинского института национальной памяти утверждать, что символика данной дивизии не относится к нацистской, то есть не запрещена на Украине.

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