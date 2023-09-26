В стране и мире Мэр Ясиноватой сообщил о ранении жителя Донецка-Северного при ударе ВСУ Ирина Елагина Молодой мужчина стал жертвой атаки украинских националистов. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Новая атака со стороны ВСУ обернулась жертвами среди мирного населения в Донецк-Северном. О гибели молодого мужчины при обстреле сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «В результате очередного обстрела ВФУ населенного пункта Донецк-Северный ранение получил мужчина 1996 года рождения», - приводит RT заявление Шевченко. Напомним, что украинские боевики постоянно подвергают массированным обстрелам территорию Ясиноватой. Так, в ходе недавней атаки ВСУ уничтожили порядка 20 машин коммунального предприятия по уборке города - эту спецтехнику ДНР подарили жители Челябинской области.



Ранее сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ 11 человек пострадали города Токмак в Запорожье. Экспертное мнение и аналитика