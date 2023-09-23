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ВСУ уничтожили всю коммунальную технику в Ясиноватой кассетными снарядами

Владимир Рубанов
03:57 23.09.2023
Обстрел со стороны киевского режима продолжался около полутора часов. Пострадал один рабочий.
ВСУ уничтожили всю коммунальную технику в Ясиноватой кассетными снарядами
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Вся коммунальная техника предприятия в Ясиноватой уничтожена обстрелами со стороны украинских боевиков, сообщает РИА Новости. Националисты использовали кассетные снаряды, полученные от стран НАТО.

Как рассказали очевидцы, обстрел со стороны киевского режима продолжался около полутора часов. Пострадал один рабочий. Повреждено по меньшей мере 20 единиц техники, у большей части машин осколками пробило двигатель.

Разрушено также здание конторы. Из-за сильного обстрела не было возможности тушить загоревшуюся технику. Эту коммунальную технику городу в ДНР передала шефствующая над ним администрация Челябинской области.

Это коммунальное предприятие вывозило мусор и бытовые отходы в Ясиноватой, занималось благоустройством и уборкой. Теперь работать коммунальщикам больше не на чем, рассказал работник.

Ранее украинские националисты обстреляли здание администрации Донецка, а также нанесли удары по Донецку и Макеевке кассетными боеприпасами.

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