Одиннадцать человек получили ранения в ходе обстрела ВСУ Токмака

Из них трое детей, один человек погиб.

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В результате обстрела украинскими боевиками города Токмак Запорожской области погиб один человек, одиннадцать мирных жителей получили ранения, трое из них - дети. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Один человек погиб и не менее одиннадцати ранены - все они мирные жители Токмака, которые пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ по городу», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Среди одиннадцати мирных жителей, раненых при обстреле, трое - дети, девочка 13 лет и два шестилетних мальчика, в настоящее время они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Один мальчик находится в операционной с оторванной кистью, другой - с переломом голени.

В результате удара ВСУ по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры в переулке Тихий города Токмака были повреждены газопровод и электропровода, что привело к отключению от электроснабжения северной насосной станции.

Информация о разрушениях и количестве пострадавших и раненых уточняется.

Накануне также сообщалось о взрывах в Днепропетровске на Украине и в заливе у Одессы. В Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.