В Русском музее показали процесс реставрации поврежденных из-за украинской ракеты картин

В Русском музее начали реставрацию картин, пострадавших в результате разрыва украинского снаряда в центре Таганроге рядом с художественным музеем.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Реставрационная мастерская словно операционная, где на каждом рабочем месте свой пациент в тяжелом состоянии. Впервые со времен Великой Отечественной реставраторам пришлось столкнуться со столь сложными повреждениями предметов искусства

Шедевр Коровина, где так мирно и светло изображены дочери певца Федора Шаляпина, как будто в бою побывал. Подрамник сломан, на холсте - пробоины. При помощи скальпеля и особого зонда реставратор скрепляет каждую порванную нить, как кровеносные сосуды у человека.

28 июля в центре Таганрога, рядом с художественным музеем упала украинская ракета. Ранения получили 22 человека, ровно столько же работ русских мастеров оказались серьезны повреждены. Спасти шедевры Коровина, Серова, Рериха и Бенуа согласился Русский музей

«Это очень травматично, это горько, это больно, но все это решаемо. И все проблемы, которые получили предметы искусства в результате террористического акта, можно решить в условиях стационарной мастерской», - рассказал Марат Дашкин, заведующий отделом реставрации масляной живописи Русского Музея.

Каждую работу сначала изучают под микроскопом, чтобы лучше оценить масштаб повреждений, увидеть «авторский слой». После устраняют прорывы, причем в случае с картиной Анри Шопена пришлось делать своеобразную «пересадку кожи» - чтобы восстановить утраченные фрагменты холста, специалисты взяли «донорский» материал с боковой кромки.

Самый удивительный процесс, когда на холст наносят слой осетрового клея с медом - этому рецепту укрепления живописи много веков. Правда, использовать утюг для лучшего проникновения состава придумали недавно.

«Происходит укрепление, то самое укрепление, к которому мы стремимся. Это очень важный процесс, чтобы живопись потом жила долгие годы без таких реставрационных вмешательств», - рассказала Ольга Кленова, ведущий художник-реставратор Русского Музея.

Работы идут одновременно сразу в нескольких мастерских. Единственную пострадавшую скульптуру «голова мальчика» Христофора Геворкяна, что была расколота надвое, уже почти восстановили. В отделе реставрации живописи в смешанной технике спасают графику Валентина Серова - его эскиз к декорациям оперы «Юдифь» на хрупкой бумаге, иссеченной осколками.

«Прежде всего перед нами пациент в той или иной степени болезни или разрушения, в связи с тем коллекция музея содержит много экспонатов Валентина Серова - как старый знакомый», - добавила Евгения Щукина, реставратор высшей категории.

Важно, что в Русском музее намерены выполнить комплексную научную реставрацию - не просто устранить повреждения, но вернуть предметам искусства авторский вид - без признаков "бытования", как говорят специалисты. И заверяют, что никаких следов "лечения" заметно не будет.

Напомним, в результате ракетной атаки Киева по Таганрогу пострадали 22 человека, в соседних многоквартирных домах выбило стекла. Здание музея оказалось в эпицентре взрыва.