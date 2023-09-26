В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Русском музее показали процесс реставрации поврежденных из-за украинской ракеты картин

Павел Кутаренко
Алина Луговая
21:47 26.09.2023
В Русском музее начали реставрацию картин, пострадавших в результате разрыва украинского снаряда в центре Таганроге рядом с художественным музеем.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Реставрационная мастерская словно операционная, где на каждом рабочем месте свой пациент в тяжелом состоянии. Впервые со времен Великой Отечественной реставраторам пришлось столкнуться со столь сложными повреждениями предметов искусства

Шедевр Коровина, где так мирно и светло изображены дочери певца Федора Шаляпина, как будто в бою побывал. Подрамник сломан, на холсте - пробоины. При помощи скальпеля и особого зонда реставратор скрепляет каждую порванную нить, как кровеносные сосуды у человека.

28 июля в центре Таганрога, рядом с художественным музеем упала украинская ракета. Ранения получили 22 человека, ровно столько же работ русских мастеров оказались серьезны повреждены. Спасти шедевры Коровина, Серова, Рериха и Бенуа согласился Русский музей

«Это очень травматично, это горько, это больно, но все это решаемо. И все проблемы, которые получили предметы искусства в результате террористического акта, можно решить в условиях стационарной мастерской», - рассказал Марат Дашкин, заведующий отделом реставрации масляной живописи Русского Музея.

Каждую работу сначала изучают под микроскопом, чтобы лучше оценить масштаб повреждений, увидеть «авторский слой». После устраняют прорывы, причем в случае с картиной Анри Шопена пришлось делать своеобразную «пересадку кожи» - чтобы восстановить утраченные фрагменты холста, специалисты взяли «донорский» материал с боковой кромки.

Самый удивительный процесс, когда на холст наносят слой осетрового клея с медом - этому рецепту укрепления живописи много веков. Правда, использовать утюг для лучшего проникновения состава придумали недавно.

«Происходит укрепление, то самое укрепление, к которому мы стремимся. Это очень важный процесс, чтобы живопись потом жила долгие годы без таких реставрационных вмешательств», - рассказала Ольга Кленова, ведущий художник-реставратор Русского Музея.

Работы идут одновременно сразу в нескольких мастерских. Единственную пострадавшую скульптуру «голова мальчика» Христофора Геворкяна, что была расколота надвое, уже почти восстановили. В отделе реставрации живописи в смешанной технике спасают графику Валентина Серова - его эскиз к декорациям оперы «Юдифь» на хрупкой бумаге, иссеченной осколками.

«Прежде всего перед нами пациент в той или иной степени болезни или разрушения, в связи с тем коллекция музея содержит много экспонатов Валентина Серова - как старый знакомый», - добавила Евгения Щукина, реставратор высшей категории.

Важно, что в Русском музее намерены выполнить комплексную научную реставрацию - не просто устранить повреждения, но вернуть предметам искусства авторский вид - без признаков "бытования", как говорят специалисты. И заверяют, что никаких следов "лечения" заметно не будет.

Напомним, в результате ракетной атаки Киева по Таганрогу пострадали 22 человека, в соседних многоквартирных домах выбило стекла. Здание музея оказалось в эпицентре взрыва.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:35 В стране и мире
Спикер парламента Канады подал в отставку из-за скандала с чествованием нациста
18:24 Армия
Видео
ВС РФ ударили по складу боеприпасов ВСУ в районе Киселевки в Херсонской области
17:52 В стране и мире
УЕФА допустил до международных турниров юношеские российские сборные по футболу
15:12 В стране и мире
Херш заявил, что документы о подрыве «Северных потоков» уничтожили сразу
14:52 В стране и мире
Видео
Журналист Херш назвал целью подрыва «Северных потоков» снижение влияния РФ на Германию
Популярное
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.