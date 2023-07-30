Число пострадавших при взрыве ракеты в Таганроге увеличилось до 22 человек

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Число пострадавших при взрыве в Таганроге увеличилось до 22. Среди раненых есть ребенок, который обратился за помощью к медикам на следующий день после инцидента. Он получил ушиб при падении с велосипеда.

Сейчас в медицинских учреждениях находятся девять человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты. Их размер не уточняется.

Напомним, в пятницу в Таганроге прогремел взрыв. В Минобороны России сообщило, что киевский режим попытался ударить по городу переоборудованной ракетой С-200, однако средства ПВО сбили ее.